ОГА: в Николаеве в результате бомбардировок погибли 9 человек

Пока известно о 9 погибших в результате бомбардировки российскими оккупантами в Николаеве, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава ОГА Виталий Ким в Telegram, Нацполиция, местные издания.

"9 человек погибли в результате бомбардировки му****ми. Николаев".

Местные издания сообщают, что люди погибли в Николаеве на проспекте Героев Украины в районе остановки Ателье в результате обстрела российской артиллерией.

Есть раненые.

В полиции рассказали, что вражеский военный самолет нанес авиаудар в областном центре, в результате чего разрушения потерпели здание одного из цехов завода. Возник пожар.

В Баштанке авиаобстрел совершен по жилым домам.