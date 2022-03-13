ОГА: в Николаеве в результате бомбардировок погибли 9 человек
Пока известно о 9 погибших в результате бомбардировки российскими оккупантами в Николаеве, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил глава ОГА Виталий Ким в Telegram, Нацполиция, местные издания.
"9 человек погибли в результате бомбардировки му****ми. Николаев".
Местные издания сообщают, что люди погибли в Николаеве на проспекте Героев Украины в районе остановки Ателье в результате обстрела российской артиллерией.
Есть раненые.
В полиции рассказали, что вражеский военный самолет нанес авиаудар в областном центре, в результате чего разрушения потерпели здание одного из цехов завода. Возник пожар.
В Баштанке авиаобстрел совершен по жилым домам.