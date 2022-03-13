КГВА: в столице сформирован двухнедельный запас продуктов

Киев готовится к возможной блокаде – сформирован двухнедельный запас продуктов питания для двух миллионов киевлян, оставшихся в столице, пишет Киевская городская военная администрация, сообщает Интерфакс-Украина.

"В столице сформирован двухнедельный запас необходимых продуктов питания для двух миллионов киевлян, оставшихся в городе. Город подготовился к возможным действиям в случае блокады. Те два миллиона киевлян, которые не покинули свои дома, не останутся наедине в случае ухудшения ситуации", - говорится в сообщении КГВА в телеграм-канале .

Согласно сообщению, столичная власть в сотрудничестве с бизнесом сделала максимум для того, чтобы открылись магазины и аптеки, а цены в них сохранялись на доступном уровне.

"Город благодарен украинским и зарубежным партнерам, которые смогли в кратчайшие сроки обеспечить большие и маленькие магазины необходимыми товарами и организовали их почти бесперебойную доставку", - отмечается в сообщении .

Также горадминистрация подчеркивает, что в столице выплачиваются зарплаты и пенсии, в связи с чем просит жителей Киева по возможности не только покупать все необходимое в магазинах, но и оплачивать коммунальные услуги, которые предоставляются в полном объеме.