Вучич: Сербия отказывается от увеличения авиарейсов в РФ

Из-за острой критики Сербия возвращается к довоенному количеству авиарейсов в РФ, сообщает Европейская правда.

Об этом в эфире телеканала TV Pink заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Нам говорят – вы зарабатываете на украинской крови и т.д. А у нас есть два вместо одного самолета. При этом не трогают тех, кто в НАТО, частично в Европе и Азии и имеют в 30 раз больше рейсов, чем мы. Например Турция, и это их собственное решение", - заявил Вучич .

Напомним, Сербию уже обвинили в том, что она используется как лазейка, чтобы обойти запрет на полеты между ЕС и Россией.

Сербия не является членом ЕС и отказалась вводить санкции против России, но ее самолеты могут свободно пересекать воздушное пространство ЕС. Это сделало балканскую страну "единственным европейским воздушным коридором, оставшимся открытым для России.

Air Serbia, в основном принадлежащая государству, удвоило количество прямых рейсов из Москвы в Белград до 15 в неделю, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос.