Луганская ОВА: войска РФ применили фосфорные боеприпасы в Попасной

Российские войска применили фосфорные боеприпасы в городе Попасная Луганской области, заявил глава военной областной администрации Сергей Гайдай, сообщает Интерфакс-Украина.

"Военные преступники – русские войска применили фосфорные боеприпасы в Попасной. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила. Это то, что фашисты называли Brennende Zwiebel (горящий купол, – ред). Это то, что рашисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары" , – написал он.

По данным Международного комитета Красного Креста, загоревшийся фосфор горит при температуре более 800 градусов по Цельсию, а пожары могут распространяться на значительные площади, вплоть до нескольких сотен квадратных километров.

Применение такого оружия может вызвать очень тяжелые и болезненные увечья или привести к медленной болезненной смерти.

Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции запрещают применение боеприпасов с белым фосфором, если гражданские лица из-за этого подвергаются опасности.