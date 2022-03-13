The Guardian: у Макрона заявили, что Путин не готов прекратить войну

В офисе президента Франции заявили, что Владимир Путин не продемонстрировал готовность прекратить войну против Украины во время разговора с Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении The Guardian со ссылкой на заявление представителя французского президента и немецкого правительства.

Шольц и Макрон призвали к немедленному прекращению огня в Украине. В свою очередь Путин проинформировал Макрона и Шольца о состоянии дел в переговорах между Москвой и Киевом, но не упомянул о прекращении огня и обвинил Украину в использовании мирных жителей в качестве живого щита.

Как сообщается, во время разговора Макрон обвинил Путина во "лжи" за заявления, что украинские силы якобы нарушили права человека.

Напомним, сегодня федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон провели новый разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу войны в Украине. После разговора с Путиным они побеседовали с президентом Владимиром Зеленским.