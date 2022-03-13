Горсовет Мелитополя назвал и.о. мэра от оккупантов государственной изменницей
Мелитопольский городской совет провел внеочередную сессию, где обратились к генеральному прокурору с призывом начать досудебное расследование о государственной измене относительно создания оккупационной администрации представителями партии "Оппозиционный блок", сообщает Украинская правда.
"Оккупационные войска Российской Федерации пытаются незаконным способом создать оккупационную администрацию города Мелитополь. Для этого депутата Мелитопольского городского совета от "Оппозиционного блока" Галину Данильченко оккупанты объявили исполняющим обязанности городского головы", – говорится в сообщении.
Городские депутаты призывают Ирину Венедиктову начать производство по Дальниченко и ее политической силе досудебное расследование по признакам статьи 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена".
Также на внеочередной сессии депутаты поддержали обращение к президенту Украины Зеленскому с просьбой принять все необходимые меры по освобождению из плена Мелитопольского городского головы Ивана Федорова и других жителей города.
Во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе после того, как похитили мэра Ивана Федорова, местная депутатка записала видеообращение о создании так называемого "комитета народных избранников", который будет управлять городом, а протестующих называет "экстремистами".
Президент Владимир Зеленский заявил, что мэра Мелитополя пытают, чтобы он заявил на видео свою поддержку оккупационным властям РФ.