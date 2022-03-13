Генпрокуратура: с начала войны в Украине погибли 85 детей, почти 100 ранены

С начла полномасштабного вторжения России в Украину погибли 85 детей, почти 100 были ранены, сообщает Новое время.

Такую статистику обнародовали в Офисе генпрокурора по состоянию на утро воскресенья, 13 марта.

По данным ведомства, больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

Там также рассказали о жертвах российских оккупантов за последние несколько дней.

Так, 11 марта при попытке эвакуации оккупанты расстреляли гражданский автомобиль, в результате обстрела погиб ребенок.

В Изюмском районе Харьковской области на блокпосту противник расстрелял легковой автомобиль, в результате чего погибли женщина и ребенок.

12 марта на автомобильной дороге в поселке Гусаровка Балаклейского района Харьковской области из-за обстрела частного автомобиля погибла семья с 3-летним ребенком.

Днем ранее сообщалось о 79 погибших детях.