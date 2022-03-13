СМИ: в Херсоне тысячи человек вышли на митинг против РФ

В Херсоне несколько тысяч человек вышли на мирную акцию "Херсон – это Украина", сообщает Украинская правда.

Видео митинга публикуют местные СМИ и очевидцы.

Протестующие держат плакаты и украинские флаги.

Как видно из видео, люди скандируют "Домой", "Домой пока живой", "Украина превыше всего", "Слава нации – смерть врагам", "Русский солдат, иди на**й", "Херсон – это Украина".

Люди митингуют, несмотря на то, что вокруг стоят десятки вооруженных русских солдат и многие российские техники.