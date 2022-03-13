Посол ЕС: работа по членству Украины в ЕС началась

Работа по присоединению Украины в ЕС началась, «лед тронулся, процесс пошел», заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает Интерфакс-Украина.

"11 марта на своем саммите в Версале главы государств и правительств ЕС обсудили заявление Украины на членство в ЕС. Они дали четкий политический сигнал: Украина принадлежит к европейской семье. Работа по членству Украины в ЕС начата, лед тронулся, процесс пошел", - сказал Маасикас в видеообращении на Twitter в воскресенье .

To my Ukrainian friends re:



* EU support: sanctions, military, humanitarian

* Temporary Protection Directive activated to help Ukrainians coming to EU

* EU projects reoriented all their work, support Ukraine's resilience

* Ukraine's application for EU membership: крига скресла. pic.twitter.com/lxKzxELhER — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 13, 2022

Посол указал, что члены ЕС и союзники поставляют Украине оружие, и еще больше помощи впереди. Он подчеркнул, что ЕС помогает украинскому народу пережить этот террор.

"Во-первых, мы предоставляем гуманитарную поддержку: все страны-члены ЕС сделали вклад в Механизм гражданской защиты ЕС. Миллионы транспортных средств, аптечек, палаток, одеял и спальных мешков уже прибывают в Украину", - рассказал Маасикас .

По его словам, во-вторых, ЕС защищает тех, кто спасается от путинского террора.

"ЕС впервые активизировал директиву о временной защите. Она поможет украинцам, которые прибывают в ЕС, обеспечивая благополучие и медицинское обслуживание, доступ к рынкам труда и образования", - подчеркнул он .