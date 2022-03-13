Посол ЕС: работа по членству Украины в ЕС началась
Работа по присоединению Украины в ЕС началась, «лед тронулся, процесс пошел», заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает Интерфакс-Украина.
"11 марта на своем саммите в Версале главы государств и правительств ЕС обсудили заявление Украины на членство в ЕС. Они дали четкий политический сигнал: Украина принадлежит к европейской семье. Работа по членству Украины в ЕС начата, лед тронулся, процесс пошел", - сказал Маасикас в видеообращении на Twitter в воскресенье.
Посол указал, что члены ЕС и союзники поставляют Украине оружие, и еще больше помощи впереди. Он подчеркнул, что ЕС помогает украинскому народу пережить этот террор.
"Во-первых, мы предоставляем гуманитарную поддержку: все страны-члены ЕС сделали вклад в Механизм гражданской защиты ЕС. Миллионы транспортных средств, аптечек, палаток, одеял и спальных мешков уже прибывают в Украину", - рассказал Маасикас.
По его словам, во-вторых, ЕС защищает тех, кто спасается от путинского террора.
"ЕС впервые активизировал директиву о временной защите. Она поможет украинцам, которые прибывают в ЕС, обеспечивая благополучие и медицинское обслуживание, доступ к рынкам труда и образования", - подчеркнул он.
Дипломат добавил, что первый транш новой макрофинансовой помощи ЕС Украине - 300 млн евро - уже поступил в Украину "И это еще не все", - отметил Маасикас.