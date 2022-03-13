Федоров: Молдова начинает принимать цифровые документы в "Дії"
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что Республика Молдова начинает принимать цифровые документы в "Дії", сообщает Деловая столица.
Об этом он написал в Telegram.
"Уверен, что это только начало великой международной истории Дії", — отметил министр.
Ранее Минцифры создало єДокумент — временный цифровой документ на период военного времени, он содержит паспортные данные и РНУКПН (карта налогоплательщика).
єДокумент автоматически будет доступен пользователям Дії после обновления приложения.