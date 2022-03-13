Арестович: Россия сосредоточилась на наступлении в зоне ООС
Российская армия определилась с основным направлением и сосредоточила свои усилия на наступлении в зоне Операции Объединенных сил, сообщает Новое время.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге.
"Мы сдерживаем его, наносим мощные удары в ответ", — отметил он.
По словам Арестовича, также была уничтожена значительная живая сила и техника противника в Херсонской области.
Он подчеркнул, что на данный момент держатся Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы, Киевская область.
"На севере и в районе Харькова противник остановлен, осуществляет меры по перегруппировке, подтягиванию сил и активных боевых действий не ведет", — добавил он.