МИД Турции: Путин не против встречи с Зеленским
Президент Российской Федерации Владимир Путин не против встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава Кремля сообщил во время телефонных переговоров с президентом Турции, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции.
"Мы заботимся о том, чтобы организовать встречу лидеров. Еще до начала войны у нас были такие старания. Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи. Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии. С другой стороны, есть и старания других каналов, которые мы также поддерживаем", - заявил Чавушоглу.