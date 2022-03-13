МИД Турции: Путин не против встречи с Зеленским

Президент Российской Федерации Владимир Путин не против встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава Кремля сообщил во время телефонных переговоров с президентом Турции, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции.