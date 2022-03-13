МВД: блокада Мариуполя является "проблемой номер один"
Круговая оборона Мариуполя Донецкой области продолжается, блокаду расценивают как проблему номер один, сообщает Деловая столица.
Об этом рассказала заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян.
"Продолжается круговая оборона города Мариуполь. Военно-политическое руководство Украины расценивает блокаду Мариуполя как проблему номер один. Очевидно, что город для врага имеет стратегическое значение, чтобы по суше обеспечить коридор в оккупированный Крым с оккупированной территории юга Донецкой области, которую контролирует РФ", — говорит чиновница.
Она добавила, что за 12 суток блокады города и обстрела жилых кварталов российские оккупанты убили 1582 мирных мариупольцев.
"Это месть за несокрушимость жителей, которые проявляют свою проукраинскую позицию еще с 2014 года. Но так поступают не военные, а террористы, которые захватывают в заложники невинных мирных людей", — подчеркнула Акопян.