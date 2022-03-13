МВД: блокада Мариуполя является "проблемой номер один"

МВД: блокада Мариуполя является "проблемой номер один"
Фото: facebook.com/mariupolrada.gov.ua

Круговая оборона Мариуполя Донецкой области продолжается, блокаду расценивают как проблему номер один, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказала заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян.

"Продолжается круговая оборона города Мариуполь. Военно-политическое руководство Украины расценивает блокаду Мариуполя как проблему номер один. Очевидно, что город для врага имеет стратегическое значение, чтобы по суше обеспечить коридор в оккупированный Крым с оккупированной территории юга Донецкой области, которую контролирует РФ", — говорит чиновница.

Она добавила, что за 12 суток блокады города и обстрела жилых кварталов российские оккупанты убили 1582 мирных мариупольцев.

"Это месть за несокрушимость жителей, которые проявляют свою проукраинскую позицию еще с 2014 года. Но так поступают не военные, а террористы, которые захватывают в заложники невинных мирных людей", — подчеркнула Акопян.
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