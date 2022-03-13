ГПСУ: киевлянин выдавал себя за женщину, чтобы сбежать в Румынию

На границе задержали жителя Киева в женской одежде, пытавшегося незаконно пересечь границу с Румынией, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Государственная пограничная служба Украины.

"Выдавал себя за женщину и пытался незаконно пересечь границу в пункте пропуска "Порубное" житель столицы. Мужчина взял своего несовершеннолетнего ребенка и предоставил на пограничный контроль паспорт своей жены".

Однако инспектор пограничного контроля Черновицкого отряда сразу разоблачила такой замысел 30-летнего мужчины. Не помогли киевлянину и макияж и парик, который он надел на себя.

Как выяснилось, таким образом гражданин Украины пытался избежать мобилизации в армию.

Теперь горе-уклоняющемуся придется отвечать по закону, ведь пограничники направили сообщение в полицию, а также привлекли мужчину к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы.