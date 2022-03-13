ВСУ усиливают оборону Киева , чтобы "неожиданно" встретить противника

Украинские бойцы укрепляют оборонительные сооружения вокруг Киева, в том числе на южных подступах к столице, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

Командующий Сухопутными войсками – командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский продолжает проверять готовность позиций защитников столицы к встрече с врагом.

На южном направлении пригорода столицы подразделения сил обороны продолжают обустраивать фортификационные и инженерные сооружения "для возможности достойно и неожиданно встретить российского оккупанта".

Командиры подразделений обсудили с командующим обороной Киева возможные варианты усиления в оборудовании позиций, чтобы быть готовым к возможным действиям российских оккупантов.