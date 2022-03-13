ВСУ усиливают оборону Киева , чтобы "неожиданно" встретить противника
Украинские бойцы укрепляют оборонительные сооружения вокруг Киева, в том числе на южных подступах к столице, сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.
Командующий Сухопутными войсками – командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский продолжает проверять готовность позиций защитников столицы к встрече с врагом.
На южном направлении пригорода столицы подразделения сил обороны продолжают обустраивать фортификационные и инженерные сооружения "для возможности достойно и неожиданно встретить российского оккупанта".
Командиры подразделений обсудили с командующим обороной Киева возможные варианты усиления в оборудовании позиций, чтобы быть готовым к возможным действиям российских оккупантов.
"Несмотря на все свои неудачи в атакующих действиях, российско-оккупационные войска не прекратят попыток осаждать столицу. Мы этого им не позволим сделать. Здесь каждый российский танк встретит свой украинский джавелин", – заявил Сырский.