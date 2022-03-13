ОВА: Николаевская область готовит эвакуацию с оккупированных территорий

Власти Николаевской области готовят эвакуацию населения с временно оккупированных населенных пунктов. А также снабжение для тех сел, которые уже освобождены, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Готовим снабжение в те села, которые уже освобождены, и готовим там (на оккупированных территориях) эвакуацию. Даже не эвакуацию, это освобождение из плена", - отметил он .

Напомним, сегодня российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Николаеву. В результате погибли девять человек, которые стояли в очередях в банкомат и супермаркет.