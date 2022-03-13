Генпрокуратура: новому "мэру" Мелитополя объявили подозрение в госизмене

Генеральная прокуратура объявила о подозрении депутату Мелитопольского городского совета в государственной измене. Ее российские оккупанты назначили новым "мэром" во временно оккупированном Мелитополе, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Офис генпрокурора.

"За процессуального руководства Запорожской областной прокуратуры сообщено о подозрении депутату Мелитопольского городского совета по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)" , - говорится в сообщении.

По данным следствия, депутат Мелитопольского городского совета в ущерб государственному суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности Украины и информационной безопасности, осуществила переход на сторону врага в условиях военного состояния. На выполнение полученного от представителей РФ задания она провозгласила себя "исполняющим обязанности Мелитопольского городского головы" и активно осуществляла действия по организации и упорядочения оккупационной власти на территории г. Мелитополь и Мелитопольского района. Провозгласив о создании неопределенным законодательством Украины органа - "Комитет народных избранников", подозреваемая призвала украинцев к его поддержанию и прекращению сопротивления жителей города оккупационной власти.

Напомним, вчера стало известно, что российские оккупанты назначили нового "мэра"во временно оккупированном Мелитополе. Ею стала депутат Мелитопольского городского совета от Оппозиционного блока Галина Данильченко.

После чего депутаты Мелитопольского городского совета призвали открыть дело о госизмене по создание оккупационной администрации представителями партии "Оппозиционный блок".