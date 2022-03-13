Минфин РФ: Россия лишилась доступа к $300 млрд своих резервов

Россия из-за санкций США, Европы и их союзников, заблокировавших РФ доступ к части золотовалютных резервов, не может использовать почти половину из них - порядка $300 млрд, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640 млрд, около $300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", - сказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью на одном из российских телеканалов, отметив, что часть золотовалютных резервов, включая Фонд национального благосостояния, заморожены .

Министр также напомнил, что часть золотовалютных резервов РФ находится в юанях, в связи с чем Запад пытается добиться от Китая, чтобы он также ограничил доступ России к своей валюте.

Силуанов отметил, что из-за заморозки резервов у РФ возникли проблемы с исполнением обязательств, в том числе, долговых. Министр повторил ранее уже озвученный тезис: суверенный долг, включая номинированный в валюте, Россия будет обслуживать в рублях до того момента, когда золотовалютные резервы не будут разморожены.

"Нам необходимо оплачивать критический импорт. Продовольствие, медикаменты, целый ряд других жизненно необходимых товаров. Но - еще раз повторю - долги, которые мы должны платить в страны, которые недружественно отнеслись к Российской Федерации и сделали такие ограничения на использование золотовалютных резервов - именно в эти страны мы будем оплачивать долги в рублевом эквиваленте", - отметил министр .

США 1 марта выпустили директиву, запрещающую американцам любые транзакции с Банком России, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ). Аналогичные решения анонсировали Великобритания, Япония, Канада, и Швейцария.

Актуальная структура резервов не известна - подробную информацию Банк России раскрывает с лагом не менее чем в шесть месяцев.