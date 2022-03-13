В РФ протестуют против войны в Украине: полиция жестко "пакует" людей
Россиянам запрещают высказывать свое мнение о войне, сообщает Сегодня.
В городах России 13 марта проходят антивоенные митинги. Как обычно, это сопровождается жесткими задержаниями митингующих. В сети появились видео из разных российских городов.
В Москве акция прошла на Манежной площади. Силовики тут же прибежали задерживать людей.
В Санкт-Петербурге одного митингующего задерживали аж шестеро силовиков.
В Екатеринбурге также митингующих задерживают очень жестко.
В Иркутске правоохранители набросились на женщин.
В Хабаровске задержаны не менее восьми человек, в том числе за надписи "Нет войне" на одежде, за плакат "Украина, ты права" и за аплодисменты пикетчику с этим плакатом.
Во Владивостоке полиция забегала за людьми в магазины и жестко задерживала прохожих.
В Белгороде женщину задержали за то, что она несла в руках желтый тюльпан.
Напомним, в городах Украины тысячи людей вышли против российских оккупантов.