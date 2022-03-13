Полиция: оккупанты расстреляли в Ирпене корреспондента New York Times

Полиция: оккупанты расстреляли в Ирпене корреспондента New York Times

Российские оккупационные войска 13 марта расстреляли корреспондента американской газеты New York Times, а также один журналист ранен, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

В результате обстрела погиб 51-летний корреспондент. Как свидетельствуют фотографии, погиб американский видеограф Брент Ренауд.

Еще один журналист получил ранение. Его вывезли из зоны боевых действий в "Охматдет" в Киеве. Пока ему оказывают медицинскую помощь.

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