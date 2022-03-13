Боррель: ЕС решительно осуждает похищение мэров Мелитополя и Днепрорудного
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель от имени Европейского союза решительно осудил похищение российскими войсками мэров украинских городов Мелитополя и Днепрорудного – это попытка создания незаконных государственных структур.
Соответствующую запись он сделал в воскресенье на своей странице в Твиттере.
"ЕС решительно осуждает похищение мэров Мелитополя и Днепрорудного российскими вооруженными силами. Это очередная атака на демократические институты в Украине и попытка создания нелегитимных альтернативных государственных структур в суверенной стране", - написал Боррель.