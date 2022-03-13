Глава МИД Франции объявил о новых санкциях для России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил "размах последствий санкций", вводимых ЕС против России, и объявил новый пакет ограничительных мер, которые, по его словам, начнут действовать с этого воскресенья, сообщает Интерфакс-Украина.

"В этот самый момент готовится новая серия санкций, которые должны быть применимы, начиная с сегодняшнего дня, как только послы (постпреды стран ЕС в Брюсселе) придут к соглашению, чтобы одновременно запретить импорт сталелитейной продукции из России, запретить экспорт предметов люкса (в Россию), запретить любые инвестиции в нефтедобычу и перерабатывающие заводы в России и расширить (санкционный) список олигархов", - сказал глава французского МИД в воскресенье в эфире радиостанции France Inter .

"Мы добавляем санкции, которые немедленно вступают в силу", - продолжил министр, подчеркнув, что их еще никогда не принимали в Евросоюзе так быстро .

По его мнению, санкции ЕС "начинают тяжело давить и продолжат давить на Россию" и "будут еще другие", чтобы "поднять цену" для Москвы.

Отвечая на вопрос о возможности дальнейших санкций по импорту российских нефти и газа, Ле Дриан сослался на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что "не существует табу", "любые варианты на столе".

В Брюсселе, согласно опубликованной повестки, в 16:00 по местному времени объявлено внеочередное заседание Комитета постоянных представителей стран ЕС (COREPER), на котором будет обсуждаться очередной, четвертый, пакет санкций ЕС в отношении России.

"(Будет принято) решение для применения письменной процедуры принятия (санкций Советом ЕС)", - сказано в публикации .

Обычная процедура предусматривает после согласования проектов юридических актов членами COREPER утверждение их постановлением Совета ЕС, которое может приниматься в письменной форме. Санкции вступают в силу после публикации в "Официальном журнале" Европейского союза.