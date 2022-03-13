Митрополит Святогорский призвал прекратить бомбардировку мирных людей

Митрополит Святогорский призвал прекратить бомбардировку мирных людей

Митрополит Святогорский Арсений призвал прекратить бомбардировку мирных людей после атаки российских оккупантов на Святогорскую лавру, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в видеообращении митрополита Арсения.

Владыка рассказал, что бомба упала у моста, соединяющего город и монастырь. В результате авиаудара выбиты окна в Успенском соборе и Покровском храме. Пострадала также гостиница Лавры, где на тот момент проживало 520 беженцев, главным образом из Харькова и Изюма, 200 из которых – дети.

Некоторые получили ранения от обломков стекла.

"Люди в подвалах лавры, в стрессовой ситуации. У детей истерика", — сказал митрополит Арсений.

Он отметил, что на момент авиаудара в Святогорске проживало около 10 тысяч человек — мирные жители.

"Никаких воинских подразделений на территории Святогорска, на территории Святогорской лавры не было. Удар был нанесен по мирному городу и по одной из святынь Украины — Свято-Успенской Святогорской лавре", — добавил владыка.

Митрополит Арсений призвал всех, от кого это зависит, прекратить бомбить мирных людей в мирных городах Украины.

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