Митрополит Святогорский призвал прекратить бомбардировку мирных людей

Митрополит Святогорский Арсений призвал прекратить бомбардировку мирных людей после атаки российских оккупантов на Святогорскую лавру, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в видеообращении митрополита Арсения.

Владыка рассказал, что бомба упала у моста, соединяющего город и монастырь. В результате авиаудара выбиты окна в Успенском соборе и Покровском храме. Пострадала также гостиница Лавры, где на тот момент проживало 520 беженцев, главным образом из Харькова и Изюма, 200 из которых – дети.

Некоторые получили ранения от обломков стекла.

"Люди в подвалах лавры, в стрессовой ситуации. У детей истерика" , — сказал митрополит Арсений.

Он отметил, что на момент авиаудара в Святогорске проживало около 10 тысяч человек — мирные жители.

"Никаких воинских подразделений на территории Святогорска, на территории Святогорской лавры не было. Удар был нанесен по мирному городу и по одной из святынь Украины — Свято-Успенской Святогорской лавре" , — добавил владыка.

Митрополит Арсений призвал всех, от кого это зависит, прекратить бомбить мирных людей в мирных городах Украины.