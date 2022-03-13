Казахстан направит в Украину первую партию гуманитарной помощи

Казахстан 14 марта направит первую партию гуманитарной помощи населению Украины, заявила в воскресенье казахстанская межведомственная комиссия, сообщает Интерфакс-Украина.

"Комиссией по вопросам оказания международной гуманитарной помощи принято решение о выделении населению Украины партии медицинских препаратов. (...) Проработан вопрос доставки гуманитарного груза по маршруту Алматы-Катовице (Польша) воздушным судном. Гуманитарная помощь гражданам Украины будет направлена двумя рейсами 14 и 15 марта 2022 года из аэропорта города Алматы" , - говорится в сообщении.

Общий вес гуманитарной помощи составит 28,2 тонны и 17 наименований лекарственных средств: антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертезивные препараты, отмечается в сообщении.