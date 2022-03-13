В оккупированном Бердянске сотни людей вышли на протест против оккупации

В оккупированном Россией Бердянске люди вышли на митинг за Украину, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщают жители города в соцсетях.

На видео видно, как сотни или тысячи людей по улицам города скандируют "Бердянск – это Украина".

Мітинг у Бердянську pic.twitter.com/pCcXXh1cIY — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 13, 2022

"Бердянск — это Украина. Еще вчера его называли городом азовских бычков и дерзких браконьеров. А сегодня Бердянск — символ сопротивления оккупации" , — говорится в сообщении на Telegram-канале ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS.

Напомним, сегодня в оккупированном российскими войсками Херсоне несколько тысяч человек вышли на мирную акцию протеста "Херсон – это Украина".