В оккупированном Бердянске сотни людей вышли на протест против оккупации
В оккупированном Россией Бердянске люди вышли на митинг за Украину, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщают жители города в соцсетях.
На видео видно, как сотни или тысячи людей по улицам города скандируют "Бердянск – это Украина".
"Бердянск — это Украина. Еще вчера его называли городом азовских бычков и дерзких браконьеров. А сегодня Бердянск — символ сопротивления оккупации", — говорится в сообщении на Telegram-канале ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS.
Напомним, сегодня в оккупированном российскими войсками Херсоне несколько тысяч человек вышли на мирную акцию протеста "Херсон – это Украина".