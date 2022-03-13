КГВА: оккупанты нанесли удар по психоневрологическому интернату в Пуще-Водице

Российские военные в воскресенье нанесли артиллерийский удар по психоневрологическому интернату в Пуще-Водице, говорится в сообщении Киевской городской военной администрации, сообщает Интерфакс-Украина.

"Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что один снаряд попал в помещение котельной, там повреждена крыша, также есть разрушения внутри. Второй снаряд попал в помещение морга.

"В результате взрывной волны частичные разрушения получил и жилой корпус учреждения", - подчеркивают в КГВА.

Там добавляют, что на момент обстрела подопечные интерната и персонал были эвакуированы в безопасное место. Сейчас на месте обстрела работают специалисты.