КГВА: оккупанты нанесли удар по психоневрологическому интернату в Пуще-Водице
Российские военные в воскресенье нанесли артиллерийский удар по психоневрологическому интернату в Пуще-Водице, говорится в сообщении Киевской городской военной администрации, сообщает Интерфакс-Украина.
"Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что один снаряд попал в помещение котельной, там повреждена крыша, также есть разрушения внутри. Второй снаряд попал в помещение морга.
"В результате взрывной волны частичные разрушения получил и жилой корпус учреждения", - подчеркивают в КГВА.
Там добавляют, что на момент обстрела подопечные интерната и персонал были эвакуированы в безопасное место. Сейчас на месте обстрела работают специалисты.