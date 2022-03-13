Нацгвардейцы на Донбассе ликвидировали ДРГ при попытке зайти в населенный пункт
На Донбассе военнослужащие Нацгвардии ликвидировали диверсионно-разведывательную группу противника. Оккупанты пытались пройти в один из населенных пунктов, сообщает РБК-Украина.
"Военнослужащие Национальной гвардии Украины ликвидировали диверсионно-разведывательную группу противника вблизи одного из населенных пунктов в районе проведения операции ООС", - говорится в сообщении.
Известно, что все диверсанты были уничтожены. Оккупанты имели при себе гранаты, мины и оружие для осуществления своих вражеских замыслов и пытались пройти к одному из населенных пунктов.
"Благодаря таким действиям военнослужащих НГУ, этот план врага удалось нейтрализовать", - отмечено в сообщении.
Напомним, в Харьковской области задержали диверсанта-украинца, который сообщал данные о перемещении ВСУ.
Также украинские военные задержали в Харькове диверсантов. Преступники готовили подрывы военных и гражданских объектов.