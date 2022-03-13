Израиль выступил с требованием к России из-за Украины

Израиль осуждает вторжение Российской Федерации в Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, сообщает Сегодня.

"Оно (вторжение – ред.) лишено всякого оправдания, и мы призываем Россию прекратить обстрелы и атаки и решить этот конфликт за столом переговоров" , – сказал Яир Лапид.

По его словам, Израиль сделает все возможное, чтобы "помочь достичь мирного решения":

"Мы работаем в полной координации с нашим союзником – Соединенными Штатами – и нашими европейскими партнерами, чтобы попытаться как можно быстрее положить конец этой жестокой трагедии".