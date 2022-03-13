Минэнерго: почти 1 млн потребителей из-за войны лишены электроснабжения

Несмотря на прицельное разрушение российскими военными объектов энергетической инфраструктуры, украинская энергосистема работает стабильно, необходимости специально сокращать потребление электроэнергии нет, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Если мы говорим о системе энергообеспечения страны в целом, она стабильна. Напомню, что с первого дня войны наша система работает в изолированном режиме. Производство электроэнергии отвечает потреблению. У нас есть соответствующие резервы в случае необходимости", – отметил министр в эфире общенационального телемарафона в воскресенье днем .

По данным Минэнерго, в настоящее время максимально потребляемая мощность составляет около 14,5-15 тыс. МВт.

"При обычных условиях при такой погоде этот пик был бы выше 20 тыс. МВт", – добавил Галущенко .

Он также раз обратил внимание на фейковые призывы к экономии энергопотребления, которые распространяются в сети агрессором.

"Это была попытка благодаря информационному терроризму пошатнуть нашу энергосистему. Ведь если происходит резкое уменьшение потребления, то сложно обеспечить соответствующую частоту в энергосистеме – 50 Гц", – объяснил он .

Кроме того, Галущенко призвал всех украинцев, имеющих возможность, своевременно оплатить коммунальные услуги, чтобы поддержать способность предприятий энергетического сектора и в дальнейшем обеспечивать стабильное энергоснабжение.

В то же время, по информации министерства на 13 марта без электроснабжения осталось 979,5 тыс. домохозяйств, полностью отключен Мариуполь.