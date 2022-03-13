Чехия предоставит Украине дополнительную военную помощь

Чехия предоставит Украине дополнительные военные материалы и вооружения на сумму не менее 725 миллионов крон ($31,5 млн), сообщает Европейская правда.

Об этом заявила министр обороны Яна Чернохова.

Из соображений безопасности она не уточнила, что именно будет передано Украине, но отметила, что перечень будет основываться на запросе от украинского правительства.

Чехия уже отправила в Украину пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы и боеприпасы. Кроме того, была передана военная материальная и медицинская помощь.