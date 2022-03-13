Где в Киеве можно снять наличные без банкомата: магазины, заправки и аптеки

Доступ к снятию наличных во время военного положения ограничен, ведь пополнение банкоматов и инкассация - это рискованный процесс. К счастью, снять наличные можно во многих супермаркетах, АЗС и даже аптеках, сообщает РБК-Украина.

Как это сделать, какие сети предоставляют такие услуги - читайте ниже в нашем материале.

В НБУ рассказали, что для снятия этого нужно оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличных.

Получить можно от 500 гривен, но не более 6000 гривен (сумму надо уточнить у кассира непосредственно на месте).

Сеть супермаркетов, магазинов:

АТБ-Маркет (6000 грн);

Сільпо (6000 грн);

Фора (6000 грн);

FOZZY (6000 грн);

VARUS (6000 грн);

NOVUS (до 500 грн);

ROSHEN (до 500 грн);

ЛотОК (6000 грн);

Thrash! (6000 грн);

Точка (6000);

Сім23 (до 2000 грн);

Линия магазинов EVA (до 2000 грн)

АЗС

ОККО (6000 грн);

Укрнафта (до 5000 грн);

БРСМ-Нафта (до 500 грн);

Сеть АЗК WOG (6000 грн).

Аптеки