СБУ заявляет о "вбросах" о якобы предателях среди силовиков и военных

В Службе безопасности Украины заявляют, что российские оккупанты используют "вбросы" о якобы предателях среди украинских силовиков и военных для провокации стычек и стрельбы между защитниками Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Российские оккупанты не могут победить украинских военных в бою, поэтому все чаще действуют коварными методами. В частности, зафиксированы случаи, когда в информационное поле специально вбрасываются данные о якобы предателях и диверсантах, публикуются их фамилии, номера авто – с призывом немедленно задержать. Часто такие "вбросы" направлены против сотрудников силовых структур и военных", - говорится в сообщении СБУ в телеграм-канале .

В украинской спецслужбе подчеркивают, что цель таких "вбросов" – посеять раздор и спровоцировать стычки и стрельбу между защитниками Украины.

В этом контексте СБУ призывает граждан крайне внимательно относиться к распространению непроверенной информации, особенно когда она анонимна, а представителей правоохранительных структур и Территориальной обороны украинская спецслужба просит тщательно проверять полученные данные.