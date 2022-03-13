СНБО: Россия планирует операцию по дискредитации украинцев, живущих в РФ

Российские спецслужбы планируют провести операцию под "чужим флагом, направленную на дискредитацию украинцев, проживающих в РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Там рассказали, что цель такого плана — консолидировать российское общество вокруг поддержки войны РФ против Украины. В рамках спецоперации планируется:

- распространять призывы к живущим в РФ украинцам относительно возглавления протестного движения по свержению режима диктатора Владимира Путина. К этому могут привлекать лидеров общественного мнения с якобы проукраинскими позициями, которые находятся за пределами России, пишет ЦПД;

- предоставить протестам, связанным с резким ухудшением условий жизни россиян, этнической "украинской" окраски;

- реализовать серию провокаций насильственного (террористического) характера, которые будут "организовываться" этническими украинцами;

- усилить пропагандистские меры, чтобы объяснить гражданам РФ "безальтернативность войны с Украиной и необходимость уничтожить украинцев".

Как сообщалось, российские оккупанты пытаются оказывать психологическое давление на мирное население Украины, особенно в тех городах и районах, где сейчас отсутствуют телевидение и интернет-связь, то есть значительно ограничен доступ к новостям.