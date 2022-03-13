Горсовет: в Мариуполе погибли 2187 граждан

Городской совет сообщил, что в Мариуполе в результате российских авианалетов погибли 2187 горожан, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"За 24 часа минимум 22 бомбардировки мирного города. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь...

На сегодняшний день уже 2187 мариупольцев погибли от атак со стороны РФ".

В горсовете сообщают, что оккупанты целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру.

Во власти отмечают, что с неба идет наибольшая угроза 400 тысячам мариупольцев, которые сейчас заблокированы в городе, и призывают закрыть небо или предоставить системы ПВО.