МВД: на дорогах Украины сократят количество блокпостов и упростят требования

В Украине планируют сократить количество блокпостов на дорогах, создав перечень актуальных. При этом обязательной проверка будет лишь при въездах, а на выезд - выборочной, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский в видеообращении.

"Сейчас Национальная полиция Украины и Вооруженные Силы Украины, совместно с территориальной обороной при поддержке профильных министерств, проводят оптимизацию количества блокпостов на дорогах" , - сказал Монастырский.

При этом он заявил, что видит вполне обоснованными проверки документов и автотранспорта на въездах в города.

"При этом на выезд проверка будет лишь выборочной" , - уточнил Монастырский.

Поэтому в ближайшее время будет создан перечень актуальных блокпостов. А все, которые в этот перечень не войдут, будут убраны.