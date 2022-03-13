Член делегации РФ заявил о "существенном прогрессе" на переговорах с Украиной

Член делегации России на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил о прогрессе в переговорах с украинской делегацией и надеется, что он перерастет в подписание документов, сообщает Деловая столица.

Об этом Слуцкий сказал в интервью RT Arabic.

"Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс.

По моим личным ожиданиям этот прогресс может перерасти в ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, документы для подписания…

Подписание этих документов ляжет в основу понижения градуса напряжения в ходе военной операции и, конечно, спасения многих людей", — сказал Слуцкий .

Раньше,7 марта Леонид Слуцкий дал понять, что "мирные" переговоры идут сложно и пока не дают значимого результата.

Тогда он сказал:

"Переговоры будут продолжены. Не будем тешить себя иллюзиями, что в следующем шаге, через шаг будет достигнут финишный результат. Будет довольно трудная и последовательная работа. Не будем надеяться на то, что наши коллеги сразу займут какую-то позицию, близкую к нашей, которую потом будут безупречно выполнять. Консультации будут, безусловно, непростые".

Напомним, 12 марта Украина и Россия достигли договоренности о создании специальных рабочих подгрупп.