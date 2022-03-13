Мэр: журналистам запретили въезжать в Ирпень

Мэр Ирпеня Александр Маркушин говорит, что в город временно ограничили пропуск журналистов, сообщает Украинская правда.

"Временно на период освобождения нашего города не переходить мост из Романовки.

Не фотографировать позиции наших военных, не фотографировать их лица. Это вредит полному освобождению нашего города.

С завтрашнего дня (14 марта) мы не будем пропускать от Романовки в город журналистов. Извините, но это временно! И мы не хотим рисковать жизнью наших ребят".

По словам Маркушина, 12 марта на блокпосту возле ТРЦ "Жираф" погибли 3 военнослужащих украинских сил.

Мэр настаивает, что отчасти они погибли из-за того, что журналисты публикуют фотографии с позициями и лицами украинских бойцов.

"Романовкой" называют жилой массив Ирпеня, образовавшийся на месте бывшего одноименного села. Этот микрорайон расположен на выезде из Ирпеня в Киев.