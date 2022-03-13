ОВА: в Луганской области оккупанты расстреляли волонтера в инвалидной коляске

В селе Боровском под Северодонецком Луганской области оккупанты убили известного волонтера Александра Кононова, сообщает Украинская правда.

Об этом написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"Александр Кононов R.I.P. Украинского волонтера россияне убили в собственном доме в Боровском под Северодонецком".

"Сегодня вошли в дом нашего волонтера. Это человек с инвалидностью, он занимал очень активную проукраинскую позицию. Его просто расстреляли в инвалидной коляске".