ОВА: в Луганской области оккупанты расстреляли волонтера в инвалидной коляске
В селе Боровском под Северодонецком Луганской области оккупанты убили известного волонтера Александра Кононова, сообщает Украинская правда.
Об этом написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
"Александр Кононов R.I.P. Украинского волонтера россияне убили в собственном доме в Боровском под Северодонецком".
"Сегодня вошли в дом нашего волонтера. Это человек с инвалидностью, он занимал очень активную проукраинскую позицию. Его просто расстреляли в инвалидной коляске".