В Берлине более 20 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Украины

Более 20 000 человек вышли на демонстрацию в Берлине в поддержку Украины, противостоящую российскому вторжению, сообщает Украинская правда.

Демонстранты прошли по большой колонне по центру города к Бранденбургским в воскресенье днем. Среди демонстрантов были как молодые, так и пожилые люди, а также семьи с детьми. Девиз демонстрации: Остановить войну. Мир и солидарность народа Украины.

У многих участников были воздушные шары синего и желтого цвета. Другие несли транспаранты с надписями "Остановить войну", "Мир", "Где вакцина против войны" и оскорбляющие президента России Владимира Путина.

Полиция заявила, что на акции присутствовало 20 000 – 30 000 человек. Альянс организаторов профсоюзов, церквей, инициатив по защите окружающей среды и групп мира назвал количество участников в 60 000 человек.

Многотысячные демонстрации также прошли в Штутгарте, Гамбурге, Франкфурте и Лейпциге. Две недели назад, через три дня после начала войны, на улицы Берлина вышли более 100 тысяч человек.