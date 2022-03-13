Daily Mail: Путин страдает мозговым расстройством, вызванным раком
У президента РФ может возникать "стероидная ярость" в результате лечения рака стероидами, сообщает Сегодня.
Президент Российской Федерации Владимир Путин страдает мозговым расстройством, которое было вызвано деменцией, болезнью Паркинсона или так называемой "стероидной яростью", возникшей в результате лечения рака стероидами. Об этом говорится в докладе американской разведки, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что высокопоставленные сотрудники разведывательного альянса "Пять глаз", в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты, считают, что существует физиологическое объяснение вызывающего всеобщее недовольство решения российского президента вторгнуться в Украину.
Как информирует издание в разведывательном альянсе отмечают, что данную информацию подтверждают источники в Кремле. По словам информаторов именно с ухудшением здоровья 69-летнего президента РФ связано его "все более беспорядочное поведение" в сочетании с "раздутой внешностью" на недавних кадрах на ТВ и абсурдной дистанции, которую Путин упорно держит от посетителей Кремля.
"За последние пять лет в принятии решений Путина произошли заметные изменения. Окружающие все чаще замечают изменения в убедительности и ясности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает окружающий мир", – говорится в статье.