Daily Mail: Путин страдает мозговым расстройством, вызванным раком

У президента РФ может возникать "стероидная ярость" в результате лечения рака стероидами, сообщает Сегодня.

Президент Российской Федерации Владимир Путин страдает мозговым расстройством, которое было вызвано деменцией, болезнью Паркинсона или так называемой "стероидной яростью", возникшей в результате лечения рака стероидами. Об этом говорится в докладе американской разведки, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что высокопоставленные сотрудники разведывательного альянса "Пять глаз", в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты, считают, что существует физиологическое объяснение вызывающего всеобщее недовольство решения российского президента вторгнуться в Украину.

Как информирует издание в разведывательном альянсе отмечают, что данную информацию подтверждают источники в Кремле. По словам информаторов именно с ухудшением здоровья 69-летнего президента РФ связано его "все более беспорядочное поведение" в сочетании с "раздутой внешностью" на недавних кадрах на ТВ и абсурдной дистанции, которую Путин упорно держит от посетителей Кремля.