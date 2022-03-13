Зеленский поблагодарил компанию Цукерберга за поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность технологической компании Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, за поддержку Украины в условиях вторжения России, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на Twitter-странице Зеленского.

"Война – это не только военное противостояние на украинской земле. Это еще и ожесточенное сражение в информационном пространстве. Хочу поблагодарить Meta и ряд других платформ, которые имеют активную позицию, помогают и стали бок о бок с украинцами" , — написал президент.

Напомним, генеральная прокуратура России требует признать компанию Meta, владеющую Instagram, Facebook и Whatsapp , "экстремистской организацией".