Энергоатом: на Чернобыльской АЭС возобновили энергоснабжение
Специалисты НЭК "Укрэнерго" возобновили электроснабжение Чернобыльской АЭС и города Славутич Киевской области, сообщает Деловая столица.
Об этом идет речь в сообщении на Telegram-канале компании "Энергоатом".
"Украинскими специалистами НЭК "Укрэнерго" завершены ремонтные работы на линии 330 кВ Лисна — ЧАЭС и возобновлено электроснабжение Чернобыльской АЭС и города Славутич", — говорится в сообщении.
Ситуацию также прокомментировал министр энергетики Герман Галущенко.
"Сегодня благодаря невероятным усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго", наших атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС, захваченную российскими оккупантами. Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе. Теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок снова будут работать в штатном режиме, не от резервного питания., – написал министр.
Галущенко отметил героизм украинских энергетиков.
"Да, наши энергетики действительно герои, но одними подвигами невозможно обеспечить ядерную безопасность в условиях военной агрессии. Поэтому я еще раз обращаюсь к нашим международным партнерам, Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ: помогите нам защитить ядерные объекты! Сейчас крайне необходимо заставить врага покинуть АЭС и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов атомной энергетики Украины", — отметил он.