Энергоатом: на Чернобыльской АЭС возобновили энергоснабжение

Специалисты НЭК "Укрэнерго" возобновили электроснабжение Чернобыльской АЭС и города Славутич Киевской области, сообщает Деловая столица.

Об этом идет речь в сообщении на Telegram-канале компании "Энергоатом".

"Украинскими специалистами НЭК "Укрэнерго" завершены ремонтные работы на линии 330 кВ Лисна — ЧАЭС и возобновлено электроснабжение Чернобыльской АЭС и города Славутич" , — говорится в сообщении.

Ситуацию также прокомментировал министр энергетики Герман Галущенко.

"Сегодня благодаря невероятным усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго", наших атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС, захваченную российскими оккупантами. Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе. Теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок снова будут работать в штатном режиме, не от резервного питания., – написал министр .

Галущенко отметил героизм украинских энергетиков.