Кулеба призвал иностранцев не присоединяться к войскам РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал иностранных граждан отказаться от предложений РФ присоединиться к ее войскам воевать против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом министр написал в Twitter в воскресенье.

"Россия ведет агрессивную войну против Украины. Я предупреждаю иностранных граждан, которых могут агитировать присоединиться к российским силам вторжения: не делайте этого. Мы уже запустили дела в международных судах. Даже если вы выживете, будете военными преступниками. Это не стоит денег или чего-то еще" , — заявил Кулеба в Twitter.

Как сообщалось, Россия готовится привлечь к войне с Украиной наемников из разных стран мира, в частности Ливии, Сирии, а также с подконтрольных ей территорий Грузии и Молдовы.