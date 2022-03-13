Минобороны: интенсивное продвижение войск РФ вглубь Украины остановлено

Интенсивное продвижение оккупантов РФ вглубь территории Украины по состоянию на 13 марта удалось остановить, российские войска понесли огромные потери. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр, сообщает Новое время.

По ее словам, мощное сопротивление украинцев продолжается, однако уже можно анализировать и видеть определенные тенденции во вторжении РФ.

"На сегодняшний день остановлено интенсивное продвижение врага вглубь территории Украины. Вы видите из новостей, что снизилась интенсивность активных боев. Что это значит? Что враг понес огромные потери и вынужден пополнять личный состав и перегруппировать войска" , — написала Маляр в Facebook.

В то же время она подчеркнула, что Россия делает выводы и учится воевать в украинских реалиях, не оставляя планов наступательной операции.

В то же время она подчеркнула, что Россия делает выводы и учится воевать в украинских реалиях, не оставляя планов наступательной операции. По словам Маляр, сейчас оккупанты будут пытаться закрепиться на рубежных временно захваченных территориях, поскольку не достигли мгновенных результатов.