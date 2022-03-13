Украинские военные сбили российский истребитель над Черниговом
ВСУ сбили российский истребитель, совершивший авианалет на Чернигов, сообщает Новое время.
Об этом в Facebook сообщает оперативное командование Север.
"При авиационном налете на Чернигов только что был сбит самолет оккупантов типа Су. Подтверждение в качестве фото будет спустя некоторое время, ведь сбитый вражеский бомбардировщик упал в лесополосе, куда сейчас добраться опасно. Но яркое пламя из-за горизонта говорит о том, что еще один российский самолет последовал за кораблем", — говорится в сообщении.