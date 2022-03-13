Генштаб: оккупанты рвутся в сторону Кривого Рога и готовят наступление на Угледар
Российские оккупанты сосредоточили силы на продвижении в сторону Кривого Рога и на захвате Николаева, а также готовят наступление на Угледар, сообщает Новое время.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
"С начала суток враг сосредоточил основные усилия на продвижении в направлении Кривого Рога и на захвате города Николаева", — отмечает ведомство.
Пресс-центр подчеркивает, что оккупанты не оставляют попыток захвата Мариуполя.
"Оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на Угледар и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города", — добавили в ведомстве.
Также отмечается, что войска РФ активизировали деятельность по проведению диверсий на путях передвижения конвоев с гуманитарными грузами и военной помощью.
Ранее замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что интенсивное продвижение оккупантов РФ вглубь территории Украины по состоянию на 13 марта удалось остановить, а российские войска понесли огромные потери.