Генштаб: корабельная группировка РФ готова к нанесению ударов по Украине
Корабельная группировка РФ по состоянию на 13 марта находится в акватории Черного моря и готова к нанесению ударов по территории Украины, сообщает Новое время.
Об этом заявили в Генштабе ВСУ.
Там рассказали, что ВСУ продолжают весы оборонительные бои, прикрывая государственную границу Украины и ее морское побережье. На отдельных направлениях осуществляют стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.
"С целью нанесения ударов по территории Украины из акватории Черного моря там находится в боевой готовности "полная" корабельная группировка противника", — заявили в Генштабе.
Ранее сообщалось, что Международная морская организация ООН будет работать над созданием безопасного морского коридора для вывода судов и экипажей, которые находятся в Черном и Азовском морях, на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.
13 марта — 18-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.