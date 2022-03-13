Генштаб: корабельная группировка РФ готова к нанесению ударов по Украине

Корабельная группировка РФ по состоянию на 13 марта находится в акватории Черного моря и готова к нанесению ударов по территории Украины, сообщает Новое время.

Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

Там рассказали, что ВСУ продолжают весы оборонительные бои, прикрывая государственную границу Украины и ее морское побережье. На отдельных направлениях осуществляют стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.

"С целью нанесения ударов по территории Украины из акватории Черного моря там находится в боевой готовности "полная" корабельная группировка противника" , — заявили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что Международная морская организация ООН будет работать над созданием безопасного морского коридора для вывода судов и экипажей, которые находятся в Черном и Азовском морях, на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

13 марта — 18-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.