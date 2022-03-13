Прокуратура: оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод
В Донецкой области российские оккупанты из реактивной системы залпового огня Град попали на территорию Авдеевского коксохимического завода, сообщает Новое время.
Об этом сообщила в Facebook Донецкая областная прокуратура.
"Пять снарядов РСЗО Град попали на территорию Авдеевского коксохимического завода. Информация о наличии пострадавших проверяется. Разрушения получили несколько производственных цехов и трубопровод. Подача отопления на город Авдеевка прекращена", — говорится в сообщении.