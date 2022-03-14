Директор МВФ рассказала о последствиях российской агрессии для мировой экономики

Развязанная Россией война против Украины негативно отразится сразу на трех группах стран мира, сообщает Новое время.

Об этом в интервью CBS заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

По ее мнению, наибольшее беспокойство вызывает ситуация в странах, которые непосредственно граничат с РФ и Украиной из-за наплыва беженцев, которого Европа не видела со времен Второй мировой войны. А также — ситуация в республиках Средней Азии и Кавказа, поскольку их торговые отношения завязаны на с РФ и Украину больше, чем на другие страны мира.

"Помимо непосредственных соседей, есть [еще] две группы стран, которые нас (МВФ, — ред.) очень беспокоят. Первая группа — это страны, которые еще не оправились от экономического кризиса, вызванного COVID. Для них это потрясение особенно болезненно. И вторая группа стран —те, которые зависят от импорта энергии из России, потому что там влияние на потребление, а также на инфляцию будет более заметным" , — сказала Георгиева.

При этом на наименее развитые страны воздействие войны в Украине будет наиболее серьезным.

"Позвольте мне сказать: да, война в Украине означает голод в Африке" , — заявила директор МВФ.

Она также добавила, что война повлечет глобальный рост цен на сырьевые товары, энергоресурсы, зерно, удобрения, металлы и, в конечном счете, окажет инфляционное давление на те страны, в которых и так зафиксирован высокий уровень инфляции — в том числе, на США, Бразилию и Мексику.

В то же время Георгиева не считает, что возможный дефолт РФ, вызванный влиянием санкций, перерастет в глобальный финансовый кризис.