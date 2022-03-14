Зеленский: если не закрыть небо, ракеты РФ будут падать на страны НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Международного центра миротворчества и безопасности в Яворе. Глава государства снова призвал НАТО закрыть небо, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Там ничего не происходило, что бы могло угрожать территории РФ. И всего в 20 километрах оттуда границы НАТО. В прошлом году я четко предупреждал лидеров НАТО, если не будет жестких превентивных санкций против России, она пойдет на войну. Мы были правы. Я говорил, "Северный поток-2" - это оружие, которое ударит по всей Европе.

Если вы не закроете наше небо, то это лишь вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО, на дома граждан стран НАТО" , - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в результате удара по Яворовскому полигону погибли 35 человек. Еще 134 получили ранения разной степени тяжести.